Gli oceani stanno cambiando colore

Per decenni,scienziati sono stati immensamente affascinati dai tre compagni ghiacciati " Europa, Ganimede e Callisto " che hannoal loro interno che potrebbero sostenere la vita. Ma ...Nell'incontro Manuel Bensi svelerà alcune curiosità ma anche bellissime immagini che raccontano delle attività di ricerca scientifica italiana ai poli, su come si studiano, quali ...Ambiente Il colore deglista cambiando (per colpa nostra) Veniamo giù dai monti. Un giro d'... L'abbondanza di quarzo si deve al fatto che è un materiale molto resistente:altri, più ...

Acque blu addio. Gli oceani stanno diventando via via sempre più verdi e la colpa è della crisi climatica. A lanciare l'allarme è stato un team di ricerca internazionale, coordinato dal Mit e dal ...Dopo gli scienziati di Copernicus, anche i climatologi della NASA hanno confermato che luglio 2023 è stato di gran lunga il mese più caldo mai ...