Giugliano | Gladestony | “Felice con questi colori Grande spinta dal pubblico”

(Di giovedì 17 agosto 2023)Da Silva, centrocampista brasiliano classe ’93, si appresta ad affrontare la sua terza stagione con la maglia del, le seconda in Serie C. Era uno dai calciatori più richiesti sul mercato ed a quanto pare sono tante le telefonate arrivate al ds Amodio ed alla famiglia Mazzamauro. La società però l’ha blindato e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vogliamo entrare nella storia di. Dobbiamo lottare tutti insieme, nei momenti di ... Il vice sarà. Marotta È un giocatore importante, parla la sua voglia. Mi hanno colpito la ...La storia tra ilprosegue: il classe 1993 resterà uomo chiave nello scacchiere di Raffaele Di Napoli anche in futuro. Il club gialloblù, come anticipato dal direttore sportivo ...Il, assicuratosi il profilo di Marotta per l'attacco, ha raggiunto l'intesa con la Roma ... Pere Francesco Salvemini si va verso il rinnovo, blindati anche Sulaiman Oyewale e Genny ...

Calciomercato Giugliano, ultime notizie oggi: Gladestony rinnova ilmattino.it

Il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Rivisondoli ...