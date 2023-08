Giovanna Civitillo sincera su Amadeus | “Carriera finita per sempre…” | Durissimo colpo

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 17 agosto 2023) In un’intervista senza freniracconta un dettaglio specifico del matrimonio cone riguarda il suo lavoro. Il mondo dello spettacolo è spesso un terreno fertile per storie d’amore che incantano il pubblico. E tra queste, la relazione traemerge come un esempio di affetto genuino e di forza incondizionata. L’inizio di questa affascinante storia d’amore risale al set del programma televisivo “L’Eredità”, doveha affascinatocon i suoi movimenti sinuosi e il suo carisma contagioso quando ricopriva il ruolo di soubrette del game show. Da quel momento, è stato chiaro che c’era qualcosa di speciale tra loro, un’attrazione che andava oltre ...