Ginnastica ritmica | le convocate dell’Italia per i Mondiali | le Farfalle e Sofia Raffaeli a caccia dell’impresa

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’Italia vuole essere grande protagonista ai2023 di, che andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto. La direzione tecnica federale ha diramato le convocazioni per la rassegna iridata e non ci sono sorprese rispetto alle nomine attese alla vigilia dell’evento più importante dell’intera stagione. Il gruppo dellepotrà fare affidamento sulla capitana Alessia Maurelli, che sarà affiancata da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo. Le ragazze di Emanuela Maccarani, che sarà coadiuvata dalle assistenti Olga Tishina e Federica Bagnera, hanno avuto diverse difficoltà nella prima parte di stagione, a causa delle note vicende extra-sportive e di alcuni problemi fisici, ma poche settimane fa hanno dominato l’ultima tappa della Coppa ...

Dal prossimo mercoledì 23 agosto fino a domenica 27 agosto sarà tempo, a Valencia , die di Mondiali di questo sport. La Spagna sarà una tappa fondamentale per la prossima Olimpiade di Parigi 2024 . Ai Mondiali ci sarà anche la nostra Nazionale che punterà ad un ...... dal duo di saxofonisti Livio Zanellato e Simone Verrando e dalla sezioneformata da Luca ... Lezione gratuita di, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, ...E adesso tocca ai Mondiali di atletica e di: tra una Larissa Iapichino (2002) reduce dai tre successi in Diamond League nel lungo e il velocista Samuele Ceccarelli (2000) che non ...

Ginnastica ritmica: Mondiali. Azzurre a Valencia, caccia a pass Parigi Tiscali

Valencia, 17 ago. – (Adnkronos) – Tutto pronto a Valencia per i Mondiali di ginnastica ritmica. Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto andrà in scena in Spagna la rassegna iridata, fondamentale anche ne ...Tutto pronto a Valencia per i Mondiali di ginnastica ritmica. Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto andrà in scena in Spagna la rassegna iridata, fondamentale anche nella corsa ai Giochi Olimpici del p ...