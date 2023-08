Genoa | ritorno in Serie A | Messias assente | grande attesa per Retegui

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsi prepara alinA, in un Ferraris quasi completamente sold out. Nella sfida d’esordio saranno assenti Strootman e Sabelli per squalificata, inoltre, non è ancora pronto il neo acquistoche deve smaltire un problema muscolare. Per il modulo non ci dovrebbero essere sorprese col consueto 3-5-2 che vedrà in attacco la coppia formata da Gudmundsson e. A centrocampo Hefti e Martin sulle corsie laterali con la linea mediana composta da Frendrup, Badelj e Thorsby. SportFace.

Ilvuole fare le cose in grande al momento del suonella massima serie . La società di Joshua Wander vuole raccogliere il massimo entusiasmo possibile da parte dei tifosi in questa serie A ...Il centrocampista turco, ex Atalanta, ha trovato l'accordo con ildi Alberto Gilardino . Il ... Un vero e proprio colpo per il Grifone che andrà ad arricchire la campagna acquisti per il...Sono quattro i sicuri assenti in vista dell'esordio sabato sera al Ferraris del nuovodi ... Intanto si va verso il tutto esaurito a Marassi per la prima delin A: superata quota 27.500 ...

Genoa: quattro assenti sicuri per la gara del ritorno in A Agenzia ANSA

Il Genoa vuole fare le cose in grande al momento del suo ritorno nella massima serie. La società di Joshua Wander vuole raccogliere il massimo entusiasmo possibile da parte dei tifosi in questa serie ...Malinovskyi è pronto a tornare in Italia, dove è pronto ad accoglierlo il Genoa: come gestire il centrocampista all'asta del Fantacalcio.