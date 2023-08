Genoa-Fiorentina sabato 19 agosto 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il calcio ligure ha rischiato di rimanere senza serie A nella nuova stagione e se Sampdoria e Spezia sono retrocesse, ilha trovato il cambio di marcia per la promozione diretta dopo un anno di serie B grazie alla scelta di affidarsi a Gilardino. L’ex attaccante non vivrà una prima panchina banale in serie InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Avverrà davanti a un pubblico d'eccezione l'esordio in campionato di. Ad assistere alla sfida tra rossoblù e viola, in programma sabato sera a Marassi che inaugurerà la Serie A 2023 - '24, ci saranno oltre 33.000 spettatori , ossia il massimo ...La partitadi Sabato 19 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 1° giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle 20.45 ...... superando la concorrenza di Monza e Bologna: il giocatore sarà sabato in tribuna al Ferraris ad assistere a. Intanto, per il match di campionato Gilardino dovrebbe confermare ...

Alla prima giornata, la Fiorentina sarà impegnata contro il Genoa: Italiano desidera partire con il piede giusto fra ambizioni e mercato ...A due giorni dal match contro la Fiorentina che segna il ritorno in Serie A del Genoa e, dal punto di vista personale, l'esordio in massima serie da allenatore, Alberto Gilardino è carico e ...