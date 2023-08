Genoa | altro che salvezza | un altro colpaccio sul calciomercato dopo Retegui

(Di giovedì 17 agosto 2023)cheche neopromossa. Ilcontinua a scatenarsi sule si candida ad una stagione da grande protagonista. La nuova dirigenza è molto ambiziosa ed è pronta a chiudere ungrande colpo per l’allenatore Alberto Gilardino. In attacco è arrivato Mateo, il bomber della Nazionale italiana si è presentato con il botto. E’ stato raggiunto l’accordo per l’arrivo di Ruslan Malinovskyi dal Marsiglia, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Sull’ucraino c’era anche il Torino, ma lo scatto delè stato decisivo. Ai dettagli anche l’intesa con il calciatore. Foto di Paolo Magni / AnsaChi è Ruslan Malinovskyi Ruslan Malinovskyi è un calciatore ...

Genoa, altro super colpo in arrivo. Di Marzio: 'C'è l'accordo' AreaNapoli.it

