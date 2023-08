(Di giovedì 17 agosto 2023) Sta sollevando molte polemiche ilscritto e autoprodotto daldi Divisione Roberto Vannacci, titolato "Il mondo al contrario" in cui il militare prende di mira gli omosessuali e attacca il femminismo, l'ambientalismo e i migranti. “Cari omosessuali,non lo, fatevene una ragione!”, si legge nel testo. La vicenda, riportata da Re, parte dal, che si trova al numero 3 in classifica dei saggi su Amazon, uscito da pochi giorni fa e firmato dal 55enne Vannacci,di lungo corso, già a capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto geografico militare. Dopo che l'Esercito ha preso le distanze e il ministroha annunciato l'avvio di un esame disciplinare, Vannacci ha replicato: "Le ...

Ma c'è un'implicazione piùe interessante che forse si può trarre. Gianfranco Pellegrino ... Quindi Pellegrino ha invitato a colmare questo buco di impegno e presenza. Ma come evitare ...... inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza; b) ordinanze di sgombero, ... gli stessi potranno essere resi di nuovo disponibili per le assegnazioni per il bandodi ...... questo l'idea alla base di ' Artisti per la ricerca ', che avrà il suo quartiernell'... https://www.aslcn2.it/avviso - di - istruttoria -- per - lindividuazione - di - opere - ...

Generale pubblica libro contro i gay: non siete normali. Poi ritratta. Crosetto: farnetica Sky Tg24

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Ci mancava solo il generale che pubblica il Mein Kampf de ‘noantri’. Le parole del generale Vannacci sono tanto gravi quanto preoccupanti sul clima che si respira in Itali ...