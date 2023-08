(Di giovedì 17 agosto 2023) Sta sollevando molte polemiche ilscritto e autoprodotto daldi Divisione Roberto Vannacci, titolato "Il mondo al contrario" in cui il militare prende di mira gli omosessuali e attacca il femminismo, l'ambientalismo e i migranti. “Cari omosessuali,non lo, fatevene una ragione!”, si legge nel testo. La vicenda, riportata da Re, parte dal, che si trova al numero 3 in classifica dei saggi su Amazon, uscito da pochi giorni fa e firmato dal 55enne Vannacci,di lungo corso, già a capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto geografico militare. Dopo che l'Esercito ha preso le distanze e il ministroha annunciato l'avvio di un esame disciplinare, Vannacci ha replicato: "Le ...

...direzioneper la prevenzione del ministero della Salute, che rispecchiano in larga parte le istanze promosse da Simit e Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità, nel ...'Ci mancava solo ilcheil Mein Kampf de 'noantri'. Le parole delVannacci sono tanto gravi quanto preoccupanti sul clima che si respira in Italia e di come certi personaggi si sentano liberi e ...È essenziale che il servizio aereo antincendio torni completamente in manoe sia ripensato ... L'abbandono del territorio inè una delle concause chiaramente, oltre il dolo, i terreni ...

Generale pubblica libro contro i gay: non siete normali. Crosetto: farnetica Sky Tg24

Il ministro Crosseto parla di “farneticazioni”, l’Esercito si dissocia. Fassino, vicepresidente Commissione Difesa: “Incompatibile con la sua funzione” ...Un libro in cui vengono attaccati gli omosessuali, le femministe, i migranti irregolari e gli ambientalisti. Lo ha firmato e autoprodotto Roberto Vannacci, un generale dell'esercito, già a capo della ...