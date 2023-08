Gazzetta – Cheddira dal Bari al Frosinone | via Napoli

(Di giovedì 17 agosto 2023) 2023-08-15 13:03:35 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Prosegue la scalata dell’attaccante marocchino dopo le stagioni e i gol alin B Anche Walidsi prepara al grande salto. E poco importa che andrà a rinforzare il prossimo avversario del: il mercato è anche questo. Ilinfatti potrebbe diventare presto la nuova squadra dell’attaccante marocchino. Gli azzurri lo preleveranno dale poi lo gireranno in prestito, mantenendo così il controllo del cartellino. Al momento infattinon rientra nel progetto tecnico azzurro; in passato era stato proprio lui a declinare una proposta delper la concorrenza troppo elevata in un attacco che ...

Il Bari invece, dopo la promozione sfumata in extremis nella finale playoff contro il Cagliari, si affida ad un attacco stellare per riprovare l'impresa: accanto aci sarà infatti il ......da un'ottima stagione in B Il Sassuolo è alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi e starebbe pensando adel Bari, reduce da un'ottima stagione in B. Secondo quanto riportato da La...Commenta per primo Dopo la stagione superlativa a Bari , Walidè un osservato speciale sul mercato. Secondo ladello Sport su di lui ci sono le attenzioni di Sassuolo e Salernitana , così come anche dell' Hoffenheim . Non si registrano però ...

Cheddira sbarca in Serie A: il Napoli lo prende dal Bari e lo presta al Frosinone La Gazzetta dello Sport

“Luciano, gli ultimi dubbi”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in merito a Spalletti e la proposta della FIGC ...Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha svelato a Radio Sportiva alcune delle prossime mosse del club per completare l'organico a disposizione.