“Gay non siete normali” | bufera per libro del generale Vannacci Esercito prende distanze

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 agosto 2023) IldelRoberto, ex capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, “Il mondo al contrario”, sta facendo parlare e non poco. Il volume, autoprodotto, in pochi giorni è schizzato al terzo posto della classifica di vendite dei libri su Amazon. Ma il motivo delle polemiche non questo, bensì quanto scritto all’interno. Nel, l’ufficiale passa in rassegna quelle che a suo avviso sono le afflizioni della società, dagli “occupanti abusivi delle abitazioni che prevalgono sui loro legittimi proprietari – si legge nella quarta di copertina -; quando si spende più per un immigrato irregolare che per una pensione minima di un connazionale; quando l’estrema difesa contro il delinquente che ti entra in casa viene messa sotto processo; quando veniamo obbligati ad ...