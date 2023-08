Gatto nero day | sfatiamo i falsi miti e | grazie all’esperto | scopriamo tutti i segreti dei nostri amici felini

Leggi su iodonna

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilin molte parti del mondo è circondato da pregiudizi e leggende che non trovano alcun fondamento nella realtà. In Italia, in particolare, nel Medioevo venivano dati alle fiamme insieme alle fattucchiere. Il 17 agosto si celebra ilDay, un’occasione per superare i pregiudizi e iche riguardano iin generale, non solo quelli neri. Ma qualsiasi colore abbia, di qualsiasi razza sia, di sicuro è in grado di portare amore in ogni famiglia. Allora proviamo, insieme, a fare chiarezza e capire come accogliere al meglio un felino.: i consigli ...