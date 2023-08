Garcia | «I tifosi della Roma mi hanno detto | “peccato che vai a Napoli | ma ti vogliamo bene lo stesso“»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 agosto 2023) Rudiè il primo ospite di Dazn Heroes, il formatpiattaforma di intrattenimento sportivo che trasmette la Serie A. Intervistato da Pierluigi Pardo,parlastagione che sta per iniziare, con ilchiamato a difendere lo scuma soprattutto a centrare la qualificazione alla prossima Champions.è uno dei primi ad aver allenato in Arabia, ma è uno degli ultimi ad aver lasciato le ricchezze araba per tornare nel calcio europeo: «Ho aperto la porta». Su Cristiano Ronaldo: «Cristiano è arrivato nel mio club (l’Al-Nassr) a gennaio. È un grande campione, ho avuto un bel rapporto con lui: adesso che lo ho allenato capisco perché ha fatto questa carriera. Arrivava prima di tutti, se ne andava per ultimo, faceva sempre le sue routine. E poi ...