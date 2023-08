Garcia | “Champions League primo obiettivi Napoli”

Quello che ti porta allal'anno dopo è il campionato. Quindi dobbiamo essere bravi a giocare le due competizioni, per questo ti serve una rosa", ha precisato. - foto Image - . pdm/gm/...Quello che ti porta allal'anno dopo è il campionato. Quindi dobbiamo essere bravi a giocare le due competizioni, per questo ti serve una rosa", ha precisato. - foto Image - .'Il Napoli l'anno prossimo deve giocare inLeague, questo è la base'. Lo dice Rudi, intervistato per la nuova serie del format di Dazn 'Heroes', disponibile da oggi. 'Per la ...

"Io ho vinto il campionato con il Lille 52 anni dopo (l'ultima vittoria, ndr.) e la coppa di Francia lo stesso anno, dopo 55 anni, ed è stato molto bello ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Io ho vinto il campionato con il Lille 52 anni dopo (l’ultima vittoria, ndr) e la coppa di Francia lo stesso ...