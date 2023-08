(Di giovedì 17 agosto 2023) Rudi, l’allenatore del, parla a DAZN delle prossime strategie, elogia le stellee Raspadori e condivide la sua visione sul calcio. NOTIZIE CALCIO. L’allenatore del, Rudi, in un’intervista rilasciata a DAZN Heroes, ha fornito approfondimenti sulla sua visione per la squadra, sottolineando l’importanza di innovare e di mantenere l’entusiasmo vivo.ha espresso la sua ammirazione per la fervente passione dei tifosi napoletani per il calcio: “La passione ava oltre: è una religione. Per me il calcio è questo e dovrebbe essere sempre così”, ha affermato. Il francese non ha esitato a lodare, definendolo un “pazzesco”, paragonandolo a Cristiano ...

Garcia carica il Napoli: “Lavoriamo a novità per non annoiarci. Osimhen trascinatore fantastico” napolipiu.com

