Garcia “Bella la passione di Napoli | Osimhen un trascinatore”

(Di giovedì 17 agosto 2023)(ITALPRESS) – “Io ho vinto il campionato con il Lille 52 anni dopo (l'ultima vittoria, ndr) e la coppa di Francia lo stesso anno, dopo 55 anni, ed è stato molto bello vincere, però devo dire che lava oltre: è una religione. Per me il calcio è questo e dovrebbe essere sempre così”. Lo ha detto l'allenatore del team azzurro, Rudi, protagonista di un'intervista di Dazn Heroes. “I miei giocatori hanno spirito collettivo e sono bravi sul gioco di prima. Stiamo coltivando queste caratteristiche. Il? C'è sempre possibilità di migliorare. Ho parlato di una squadra un pò più camaleontica. Quando arrivi in un ambiente vincente la cosa che ti aspetti è che ogni volta che provi a migliorare qualcosa dicano: ‘Ma l'anno scorso ha funzionatò. Sì, però se volete che funzioni ...

Lunga intervista di Rudi Garcia che ha parlato ai microfoni di DAZN. Il nuovo allenatore del Napoli ha toccato tanti argomenti, partendo dall'importanza e difficoltà di ripetersi, passando per le novi ...