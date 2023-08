Gambe luminose e profumate come le top model | l’alleato beauty di fine estate

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 agosto 2023)per avereda toped esaltare la tintarella è in formato spray e a base di cocco L’continua a risplendere con l’ultima novità di Bottega Verde travel size da portare in vacanza per gli ultimi giorni di mare e feste al chiaro di luna. Si chiama COCCO BELLO Body mist illuminante, una gioia pura per i sensi! Cocco bello è un’acqua profumata per il corpo, che infonde allegria e benessere e grazie a speciali micro-glitter dorati inonda la pelle di luce esaltando l’abbronzatura. Proprioinsegnano le top! Le sue note floreali e fruttate, esaltate da quelle inebrianti del Cocco, si liberano sulla pelle sprigionando un bouquet di straordinaria freschezza: Bergamotto, Pesca, Fresia, Gelso Muschio Bianco e Vaniglia. COCCO BELLO ...