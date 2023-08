'Per noiquesto affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ... Carboni (22' st Marì), Caldirola; Ciurria (40' st Birindelli), Pessina,(40' st Machin), ...Consigli da, Ranocchia e Sensi Sì, ci ho parlato e mi hanno fatto capire subito che il ... Come l'hanno presa i mieiLoro seguiranno il papà sicuramente, sono cresciuti allo stadio e ...'Per noiquesto affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ... Carboni (22' st Marì), Caldirola; Ciurria (40' st Birindelli), Pessina,(40' st Machin), ...

Gagliardini: “I figli mi hanno completato come uomo. Ho questo progetto. Con mia moglie…” Golssip

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter sottolinea l'importanza della famiglia nella sua vita ...Il Monza ha fatto scuola. Le tre neopromosse sperano di ricalcare il cammino dei brianzoli l'anno scorso: 11/o posto, a -4 dalla Fiorentina in Conference.