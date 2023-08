Gagliardini | 'All'Inter devo tanto Avevo bisogno di qualcosa di nuovo'

Commenta per primo Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Roberto, nuovo giocatore del Monza in arrivo dall'Inter, ha parlato della nuova stagione che sta per iniziare. Il giocatore questo sabato tornerà a San Siro da avversario: 'Arrivare al Meazza con ...... infatti (oltre ai vari Handanovic, Cordaz, Skriniar, D'Ambrosio, Gosens, Bellanova,e ... Tra l'altro ora si vocifera che, con Samardzic 'tornato''Udinese, come sesto centrocampista può ...MONZA 6,5: Gli arrivi die D'Ambrosio ispessiscono una rosa che ha già dimostrato di ... I botti vanno bene anche'ultimo, ma la programmazione è un'altra cosa. Se tiene Dia è il colpo ...

Gagliardini: "Devo tanto all'Inter, ma non mi aspettavo il rinnovo. Le critiche mi caricano, negli... Fcinternews.it

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Gagliardini, nuovo giocatore del Monza in arrivo dall'Inter, ha parlato della nuova stagione che sta per iniziare. Il giocatore questo sabato tornerà a ...Dalla finale di Champions con l’Inter alla ricerca di una nuova felicità con il Monza. Roberto Gagliardini è sereno e pronto. "Fa piacere che passi questo messaggio, perché sto bene e ho trovato un ...