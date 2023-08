Gaeta Sorpresi con diversi grammi di cocaina | due persone arrestate per “spaccio”

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 17 agosto 2023)– Tenenza dei Carabinieri dihanno arrestato per “detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti” in concorso, duerispettivamente un 59 enne ed una 52 enne, entrambi della provincia di Caserta, poiché fermate e controllate in quella via del Colle, sono state trovate in possesso di gr. 153,40 disottoposta L'articolo Temporeale Quotidiano.