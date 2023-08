Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli | cosa manca per chiudere l’affare

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilsta lavorando insistentemente per portareall’ombra del Vesuvio. Da Sky arrivano nuovi sviluppi. Ilsi appresta a scendere in campo per il debutto stagionale contro il Frosinone. I ragazzi di Rudi Garcìa devono difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Il tecnico francese, però, in questo avvio di stagione non può ancora contare sulla rosa al completo. Il, infatti, vorrebbe portare all’ombra del Vesuvio, centrocampista del Celta Vigo e uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Le trattative vanno avanti ormai da settimane, ma l’accordo non è ancora arrivato tra i due club.su: le ultime Da Sky arrivano ulteriori notizie circa il ...

Indipendente dall'esito di questa trattiva, il Napoli vuole prendere a prescidere. Sono questi i momenti nei quali si cerca di definire l'accordo che è ormai nei fatti. Avvicinarsi ai ...Calciomercato Napoli - In casa partenopea si continua a lavorare per: lo annunciano i colleghi di SkySport . Mercato Napoli, si prova a chiudere perLa permanenza di Piotr Zielinski che alla fine rinnoverà a cifre più basse, infatti, non ...Sondaggio Inter per Pavard, mentre l'affareper il Napoli non è ancora del tutto definito. Di seguito, le dieci principali notizie di giornata. 1 " Domenico Berardi Resta ancora un po' di ...

Umberto Chiariello, giornalista e conduttore di Canale 21, ha fatto il punto sul Napoli partendo dalla possibile permanenza di Piotr Zielinski in maglia azzurra e del possibile approdo di Gabri Veiga ...Giocatore e club sono ad un passo, a conferma di come l'operazione si farà nonostante qualche rallentamento di troppo Gabri Veiga e il Napoli sono sempre più vicini, a conferma di come l'operazione si ...