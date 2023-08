Frosinone-Napoli | orario | canale e come vederla in tv e in streaming

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’attesa è finita. Comincia un nuovo campionato di Serie A e si riparte dal Benito Stirpe didove i ciociari ospitano i campioni d’Italia in carica, ildi Kvaratshkelia ed Osimhen per una prima giornata tutta da vivere. La partita si disputerà sabato 19 agosto con fischio d’inizio fissato per le ore 18:30 e verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. C’è anche la possibilità disul decoder di Sky, esclusivamente per chi è abbonato a Dazn e per chi paga il supplemento ‘Zona Dazn’ ovvero i canali di Dazn visibili sul satellite. SportFace.

Febbre altissima ain vista dell'esordio in Serie A contro i campioni d'Italia del. Neanche le vacanze hanno frenato la passione della tifoseria tanto che lo stadio "Stirpe" sarà esaurito (oltre 16 mila ...- 'Sono molto felice di essere qui, mi sento un pezzo di una grande macchina. Il mio obiettivo è giocare, poi sarà del mister la decisione del minutaggio'. NUOVI COMPAGNI - 'Dal ...E' così che ilcampione d'Italia si avvicina all'esordio in campionato contro ildi sabato prossimo. Dopo aver atteso per settimane il tanto agognato centrale difensivo, la scelta è ...

La battuta del Ds del Frosinone: "Napoli La più forte, ci faremo il segno della croce" Tutto Napoli

Febbre altissima a Frosinone in vista dell'esordio in Serie A contro i campioni d'Italia del Napoli. Neanche le vacanze hanno frenato la passione della tifoseria tanto che lo stadio "Stirpe" sarà ...Esordio ed esodo in casa della matricola ciociara per il Napoli. Si alza il sipario sul campionato di serie A ed il calendario ha riservato per l'esordio della massima serie il match tra ...