Frode fiscale e società cartiere | 4 anni la pena “patteggiata” per il commercialista D’Angelo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Casagiove (Lucio Seneca). È di quattrolaper reati fiscali e tributari decisa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del tribunale di Napoli per Daniloed ex consigliere comunale di Casagiove da giugno ai domiciliari dopo aver chiesto un patteggiamento della condanna, in questo caso ridotta di un terzo., 42, era stato arrestato il 14 marzo scorso dalla Guardia di finanza per, insieme a Luca Manco, imprenditore nel settore della logistica amministratore di unanell’area dello snodo ferroviario di Maddaloni. Le indagini avrebbero consentito di ipotizzare per entrambi diversi reati come lae inerenti violazioni tributarie ...