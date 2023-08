Frasi pesanti sugli omosessuali | il generale Vannacci | “Amareggiato | le mie frasi sono decontestualizzate”

(Di giovedì 17 agosto 2023) «Le critiche non mi disturbano affatto e al ministro Crosetto non replico, mi attengo a quelle chele sue disposizioni. Ciò che mi procura disagio è la strumentalizzazione:state estrattedal contesto e su questestate costruite storie che dal libro non emergono.dalla decontestualizzazione e dal processo a delle opinioni ». Così ilRoberto...

... commentando la foto che segnerebbe il nuovo inizio della relazione con Simone Coccia Colaiuta , l'hanno offesa e denigrata con parole epiuttosto. 'Ma non siete stanchi Non avete ..., le sue, a proposito del modo con cui a Bruxelles viene gestito il futuro del settore: l'imposizione, senza se e senza ma, del "tutto elettrico" dal 2035. Da De Meo, dunque, accuse ...Risatine in classe, prese in giro e insultisui social completavano l'opera, contipo "vai a mangiare la cotoletta" o "torna in quel posto di m***" . Dopo essere stati messi al corrente ...

Frasi pesanti sugli omosessuali, il generale Vannacci: “Amareggiato, le mie frasi sono decontestualizza Gazzetta del Sud

Ciò che mi procura disagio è la strumentalizzazione: sono state estratte frasi dal contesto e su queste sono state costruite storie che dal libro non emergono. Sono amareggiato dalla ...L’AQUILA – “Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella”. Inizia così il post di Stefania Pezzopane, già deputata e oggi consigliera comunale Pd all’Aquila, che dopo giorni di polemic ...