Francoforte | voli cancellati per maltempo Piste allagate

Decine dicancellati, piste impraticabili e metropolitane allagate. Adelle forti piogge registrate nella serata e nella notte di mercoledì 16 agosto hanno causato allagamenti e disagi. Il ...Il maltempo sta flagellando la Germania . Caos all'aeroporto di: decine disono stati cancellati a causa delle forti piogge che impediscono le attività di decollo e atterraggio. A causa di diffusi allagamenti e delle avverse condizioni meteo, ...Tra le 20 e le 23 sono state registrate precipitazioni fino a 60 litri per metro quadro nell'area dell'aeroporto diche è finito sott'acqua. In altre zone della regione la stessa quantità ...

Maltempo, allagato l'aeroporto di Francoforte: decine di voli cancellati o dirottati TGLA7

Complessivamente, alle ore 23 erano circa 70 i voli cancellati; altri 23 che erano diretti allo scalo di Francoforte sono stati dirottati , ora in cui il volo viene normalmente interrotto per la notte ...Disagi anche a Gelsenkirchen dove strade, cantine e locali ai piani bassi si sono allagati in breve tempo ...