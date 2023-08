Francesco Cossiga e la sua attenzione alla Sicurezza Scrive il gen Tricarico

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sintetizzare in uno scritto – per di più con il capestro delle dimensioni mediatiche – la figura e la personalità diè semplicemente impossibile. Ho però la fortuna di aver vissuto in presa diretta una delle sue “creature”, uno degli interessi ricorrenti nel suo lungo radicamento nella politica e nelle istituzioni: quello della, quello di un suo specifico cruccio che lo portava ad approfondire, al di là delle sue precipue attribuzioni, ogni tema legatocollettiva, anche nelle più ampie dimensioni istituzionali. Ero ancora in servizio attivo quando il presidentemi rese partecipe delle sue preoccupazioni sulla procedura, da poco resa operativa anche in Italia, mediante la quale il governo –era convinto che un ...