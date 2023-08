Francesco Cossiga e la sua attenzione alla Sicurezza. Scrive il gen. Tricarico

(Di giovedì 17 agosto 2023) Poi si lasciò andare, non lottò più, lasciandoci un'eredità che tuttora facciamo di tutto per onorare con il nostro impegno quotidiano e nel suo ricordo riconoscente e devoto.

Sintetizzare in uno scritto " per di più con il capestro delle dimensioni mediatiche " la figura e la personalità diè semplicemente impossibile. Ho però la fortuna di aver vissuto in presa diretta una delle sue "creature", uno degli interessi ricorrenti nel suo lungo radicamento nella politica e ...è stato un grande italiano. Uno statista 'irregolare', che aveva la capacità di conciliare quello che appariva inconciliabile: da un lato, l'uomo delle istituzioni, che ha sempre ...'Nessuno più di noi, organici alla Fondazione Icsa, nonostante gli anni trascorsi, vive la quotidianità nel ricordo riconoscente e devoto di, colui che ha concepito, avviato ed indirizzato il nostro sodalizio, impegnato costantemente nell'approfondimento dei temi della sicurezza'. E' quanto ha detto all'Adnkronos il ...

Roma 8 giugno 2023 14:00 Notiziario 15:00 Il 17 agosto del 2010 veniva a mancare Francesco Cossiga. Vi proponiamo il servizio d'archivio a cura di Aurelio Aversa: Francesco Cossiga, le politiche ...Il ricordo di Francesco Cossiga del generale Leonardo Tricarico, oggi presidente della Fondazione Icsa, di cui Cossiga è stato ispiratore ...