FOTO – La seconda prima volta di Arnautovic con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 17 agosto 2023)ha finalmente completato il reparto d’attacco, anche se il nome non è quello che fa sognare i tifosi. Markoha firmato, il club ha pubblicato ledel primo giorno dell’austriaco da nerazzurro. FIRMA – Ieri Markoha firmato il contratto che lo legherà alper due anni. L’austriaco ha passato una lunga giornata tra Humanitas, Coni e sede nerazzurra in Viale della Liberazione per gli incontri finali con la dirigenza. La Curva Nord lo ha accolto in maniera trionfale, per lui è un ritorno. Il club ha pubblicato su Twitter ledella (di. Sabato contro il Monza ci sarà subito l’esordio, probabilmente dalla panchina. Inter-News - Ultime notizie e ...