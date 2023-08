Fisker Alaska - Prezzi e dettagli del pick-up elettrico

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 17 agosto 2023) Laha diffuso nuove informazioni in merito al-uppresentato nei giorni scorsi in occasione del Product Vision Day. Accanto alla supercar Ronin e alla compatta Pear, un modello come l'ambisce a numeri importanti soprattutto negli Stati Uniti, dove il segmento si sta costantemente allargando. Il modello definitivo sarà commercializzato nel 2025 e sono già aperte le prenotazioni online. Un pannello mobile per accedere all'abitacolo dal cassone. Per sfidare GM, Ford, Stellantis e gli outsider asiatici, laha pensato a un modello dalle caratteristiche innovative e dal prezzo d'attacco di circa 45.400 Dollari incentivi esclusi, per arrivare così sotto la soglia dei 40 mila effettivi. La piattaforma è denominata FT31 e deriva dalla ...