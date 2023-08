A dieci giorni dall'intervento nel centro sociale Corsica, una nuova operazione della Digos è scattata all'alba... fece nascere i primi "Corpi Pompieri" comunali di, Roma, Milano, Napoli e Torino. Ma solo ... Ma se l'Italia degli incendi ècaso da manuale del farsi male da soli, la Sicilia martire dei ...... ai tempi in cui erano calciatori, per avere due profili di questo calibro nella propria rosa Sabato sera a Marassi (ore 20,45), i due, si ritroveranno l'uno di fronte all'. Ma in piedi, ...

Firenze, un altro sgombero in via Ponte di Mezzo LA NAZIONE

Nell’omelia di Ferragosto in cattedrale il cardinale Giuseppe Betori ha ricordato la situazione di Sollicciano, ed in attesa di capire se anche a Firenze ci sono ex caserme idonee ad ospitare le ...A dieci giorni dall’intervento nel centro sociale Corsica, una nuova operazione della Digos è scattata all’alba ...