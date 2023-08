Firenze | assolti da violenza “Non hanno capito il no della ragazza” Ma è polemica in Parlamento

(Di giovedì 17 agosto 2023) Due giovani, che all'epoca dei fatti avevano 19 anni, sono statidall'accusa dinei confronti di unadi 18 anni, durante una festa in una casa in provincia dinel 2018. Il gup che li ha processati in rito abbreviato li ha ritenuti non punibili "per errore sul fatto che costituisce il reato"

dall'accusa di stupro, la motivazione: 'Complice l'alterazione psico - fisica' La vicenda ebbe luogo in una festa in provincia di, dove la ragazza 18enne e i due coetanei avrebbero ...'Leggeremo con attenzione le motivazioni che hanno portato all'assoluzione dei ragazzi didall'accusa di stupro di gruppo ma è importante ribadire che il fraintendimento del consenso non può ...La sentenza arriva daed è destinata a far discutere. Due giovani di 19 anni sono statianche per via del fatto che avevano 'una concezione assai distorta del sesso' che li ha ...

Firenze, due 19enni assolti dall'accusa di violenza sessuale: "Errata percezione del consenso della ragazza" TGCOM

Due giovani, che all’epoca dei fatti avevano 19 anni, sono stati assolti dall’accusa di violenza nei confronti di una ragazza di 18 anni, durante una festa in una casa in ...Con questa spiegazione il gup (Giudice per l’udienza preliminare) di Firenze ha motivato nella sentenza la decisione di assolvere due imputati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ...