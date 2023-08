Fiorentina | piace Baldanzi ma l'Empoli spara altissimo Una contropartita nell'affare?

Juventus sempre molto attiva sul fronte uscite: Ilingal Bologna, Soulè può andare alla ... Infine è duello tra Liverpool e Manchester United per Amrabat ().DUE ACQUISTI - 'Sono arrivati Cerofolini dallae Barrenechea dalla Juventus, piano piano ... KAIO JORGE - 'Cimolto, ma non dipende solo da noi ovviamente, in questo caso c'è la Juve ...Scuola Lucchese e, il nuovo numero 87 arriva dal Verona con la possibilità di confermarsi blucerchiato. "Sono un difensore a cuila costruzione dal basso, non sono molto falloso, ...

Fiorentina, piace Beltran: trattativa in corso con il River Plate Sky Sport

Ogni estate il calciomercato regala sempre colpi sorprendenti. Chi potrebbero essere le rivelazioni di quest'anno Proviamo a fare qualche previsione ...Il Betis avrebbe avanzato un'offerta alla Fiorentina per Martinez Quarta. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il difensore piace agli spagnoli, ...