Fiorentina | Italiano ha tre nomi per il posto di prima punta a Marassi

1 Latorna a bussare alla porta dell'Empoli . Un mese dopo aver acquistato il terzino sinistro ... i viola preparano l'assalto a un altro giovane gioiellodella squadra allenata da ...Come ultima sorpresa la, reduce da una finale persa di Conference League, ha dimostrato ... dimostrando il proprio valore nella competizione più prestigiosa del calcio...A Felipe è intervenuto a Radio Bruno Firenze dove ha parlato così a proposito della: '... ha avuto qualche problema fisico, ma per come vuole giocareè perfetto. Terracciano Mi ...

Fiorentina, Kouamé in bilico: Italiano sceglie sul suo futuro Footballnews24.it

Amrabat. Il mediano marocchino, che lunedì prossimo compie 27 anni, è sempre nel mirino del Manchester United. Negli ultimi giorni ci sono stati dei sondaggi esplorativi da parte di Juventus e ..."L'obiettivo è quello di creare un centro che sia la casa sia del calcio maschile che di quello femminile, dando così la possibilità a tutti i nostri atleti di ...