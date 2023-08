Fiorentina | Felipe elogia Yerry Mina | 'Perfetto per Italiano | anche se è un po' matto'

... 18 immobile, 22Anderson, 48 Zaccagni, 83 Gonzalez) Empoli - Certaldo 8 - 0 (9 Luperto, 20 rig. Piccoli, 43 Fazzini, 50 e 85 Caputo, 65 Ekong, 68 Crociata, 89 Marianucci)- Parma 1 ...Nel mare magnum di carneadi e nomi improbabili, da segnalare l'exTello che gioca all'Al - Fateh, Ciprian Tatarusanu finito all'Abha Club insieme all'ex Inter e LazioCaicedo e ...... Fazzini, Grassi, Haas, Henderson, Marin, Pjaca Attaccanti: Lammers, Satriano(28° ... Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic - Savic Attaccanti: Cancellieri,...

Martinez Quarta-Betis ritorno di fiamma: la situazione Fiorentina.it

A tu per tu con il brasiliano arrivato dalla Juventus: "Il calcio Preferivo il tennis" "Firenze è il posto giusto per le mie ambizioni. Voglio andare in Champions" ...Giuntoli a Firenze per trattare con Commisso: Juventus in pressing sulla Viola a poche settimane dall’inizio del campionato ...