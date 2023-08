Fiorentina | ecco i numeri di maglia | Beltran sceglie il 9 | la 10 va a Nico Gonzalez | Arthur con la 6

tutti i dettagli e su chi potrebbe virare la squadra di Vincenzo Italiano adesso. Calciomercato, Marcos Senesi del Bournemouth non arriva Marcos Senesi (Ansa - Calciomercato.it)Il ...Attraverso i social e la diretta "Buongiorno Viola Park" la società viola ufficializza la numerazione 2023 - 24 tra novità e conferme. Per Castrovilli uno scaramantico 17Commenta per primo Laha svelato questa mattina i nuovi numeri di maglia ufficiali per la prossima stagione. ...i numeri di tutta la rosa

Fiorentina, ecco Beltran: "Convinto dal progetto sportivo. Lautaro Orgoglioso del paragone" TUTTO mercato WEB

L'Inghilterra rimane un paese amaro per la Fiorentina di Commisso: dopo Castrovilli è sfumato un altro colpo. La situazione.Calciomercato Fiorentina, la Viola sta cercando un centrale mancino e Quarta rischia di non essere titolare nella nuova formazione gigliata: si pensa all'addio