Fiorentina | Castrovilli lascia la 10 | “Un onore indossarla” Nico Gonzalez il successore

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Gaetanoha deciso dire la maglia numero 10 della. Per il centrocampista italiano finora è stata un’estate abbastanza travagliata: era fatta infatti per il suo passaggio in Premier League, al Bournemouth, ma alla fine i test fisici non hanno dato la perfetta idoneità del giocatore al trasferimento. Quindi il ritorno a Firenze per rimettersi probabilmente in gioco. Nel mezzo la decisione dire la maglia numero 10 che ora cambierà spalle. Sui socialha tenuto a spiegare la sua scelta: “Cari tifosi viola, è con un misto di tristezza e gratitudine che annuncio la mia decisione dire la maglia numero 10.è stato unassoluto ma ho deciso di intraprendere una nuova sfida con un nuovo ...