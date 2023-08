(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – "Se succedesse a me vorrei poter decidere". Lo afferma il presidente della Regione Veneto Lucain diretta sul canale Twitch di Ivan Grieco parlando del. "Spesso i tribunali hanno preceduto il legislatore per quanto riguarda temi come il. Il padre di Eluana Englaro, ad esempio, ha ottenuto l'autorizzazione a sospendere l'alimentazione non dal Parlamento, riunito a discutere senza concludere nulla, ma tramite la sentenza di un tribunale. Viene detto impropriamente 'suicidio assistito', io parlerei piuttosto di riconoscimento del percorso di, che forse è anche più rispettoso. Io non sono qui a promuovere il, ma un fatto di civiltà: un diritto cheessere ...

... e alladelle Vacanze Romane versione londinese, si sente dire che lei non se ne va, rimane ... glielo perdoniamo, perché viene verso di noi a dirci che il meglio dellasta nei giorni ...'Se succedesse a me vorrei poter decidere'. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta sul canale Twitch di Ivan Grieco parlando del. 'Spesso i tribunali hanno preceduto il legislatore per quanto riguarda temi come il. Il padre di Eluana Englaro, ad esempio, ha ottenuto l'autorizzazione a sospendere l'...Tanti non sapevano se ridere o preoccuparsi davanti ad unadel mondo annunciata ma mai ... Sta al nostro sentire, poi, riuscire a dare una svolta alla propriae al proprio modo di pensare dopo ...

Fine vita, Zaia: "Paese civile deve dotarsi di una legge" Adnkronos

Prevenzione sport e natura: sono la 'ricetta' della 'Longevity Run Summer Edition 2023' che il 19 e 20 agosto farà tappa a Ovindoli. È il quarto appuntamento dell’evento di sensibilizzazione per uno s ...(Adnkronos) – “Se succedesse a me vorrei poter decidere”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta sul canale Twitch di Ivan Grieco parlando del fine vita. “Spesso i tribunal ...