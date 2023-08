Finanzieri perdono la vita in montagna durante un’ascesa in parete

(Di giovedì 17 agosto 2023) Due giovanidel Sagf, la Scuola alpina della Guardia di finanza, impegnati in un’attività ufficiale di addestramento, sono morti per una caduta innella zona di Tarvisio (Udine). Salivano salivano in cordata una via di notevole difficoltà nel cuore delle Alpi Giulie, sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. La tragedia è avvenuta il 16 agosto. Le vittime sono Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, di Teramo, e di Lorenzo Paroni 30 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), entrambi in servizio a Tarvisio. I due stavano risalendo la via Piussi: un sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord del Monte Mangart. I corpi senzadei duesono stati individuati nella notte fra il 16 e il 17 agosto dopo l’allarme per il mancato rientro. Da sinistra: Giulio Alberto Pacchione ...

Il peccato è il negozio o la bottega e sembrano non avere. È una storia vecchia, quando c'è da puntare l'indice in qualche modo si torna sempre lì, ... non ce li hanno in banca comee ...Con facilità i pacchetti lasciatila loro integrità, facendo finire in acqua la cocaina che ... unitamente aidel Gruppo Aeronavale di Messina, he hanno trovato i carichi ...Il peccato è il negozio o la bottega e sembrano non avere. È una storia vecchia, quando c'è da puntare l'indice in qualche modo si torna sempre lì, ... non ce li hanno in banca comee ...

Precipitano in parete, due finanzieri perdono la vita durante un ... l'Adige

PALERMO – A gennaio l’indagine della guardia di finanza del nucleo di polizia economico finanziaria ... hanno riguardato i contributi a fondo perduto, di origine europea e nazionale. Per circa 5,5 ...Due finanzieri sono morti durante un addestramento in una sessione di arrampicata. Sta indagando la procura di Udine ...