Finanzieri morti in montagna | precipitano dalla cordata | Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione trovati ancora legati

(Di giovedì 17 agosto 2023) Drammi sulle Alpi Giulie. Duedel Sagf, impegnati in un'attività ufficiale di addestramento, sonoper una caduta in parete mentre salivano inuna via di notevole...

TARVISIO - Duee soccorritori del Soccorso alpino sonomentre salivano in cordata una via sul Monte Mangart, sulle Alpi Giulie al confine tra Italia e Slovenia. La notizia è arrivata nel cuore della ...Duesulle Alpi. I due erano impegnati in un'attività ufficiale di addestramento : sonoper una caduta in parete mentre salivano in cordata. La caduta su una via di notevole ...Duedel Sagf, impegnati in un'attività ufficiale di addestramento, sonoper una caduta in parete mentre salivano in cordata una via di notevole difficoltà nel cuore delle Alpi Giulie, sul ...

Montagna, tragedia in Friuli: due finanzieri precipitano in addestramento TGCOM

Tragedia in Friuli nella notte tra mercoledì e giovedì: due finanzieri soccorritori, di 28 e 30 anni, hanno perso la vita mentre salivano in cordata una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, ...Notte di tragedia in Friuli per la morte di due finanzieri soccorritori di 28 e 30 anni caduti in parete nella notte tra mercoledì e giovedì… Leggi ...