Finalmente WhatsApp permetterà di inviare foto in alta definizione Basta immagini triturate dalla compressione

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nelle prossime settimaneabiliterà a tutti la possibilità dilegrafie in. Bisognerà aspettare, ma in futuro anche per i video sarà possibile farlo....

Si porrà in luce come l'Italiasi accinge a scrivere quella pagina rimasta bianca della ... Redazione 17/08/2023 1 3 minuti di lettura Facebook TwitterTelegram Share via Email ...Non ci credete Guardate voi stessi: https://etrurianews.it/wp - content/uploads/2023/08/- Video - 2023 - 08 - 17 - at - 18.19.19.mp4 Intanto la maggioranza èlibera da una grande ...Intanto, però, su mobile arriva un nuovo update, chepermette di inviare sule fotografie in alta risoluzione : era ora! L'annuncio è arrivato direttamente dal CEO di Meta Mark ...

Finalmente WhatsApp permetterà di inviare foto in alta definizione ... DDay.it

E avevano ragione. Le richieste del popolo del web però sono state finalmente accolte, rivela Will Cathcart, al timone del team WhatsApp di Meta. Da oggi, sulla piattaforma di messaggistica le foto si ...Sono state programmate sia opere stradali sia ferroviarie che, associate al Ponte sullo Stretto, permetteranno all'Isola di avere una viabilità finalmente moderna, efficiente e pienamente connessa col ...