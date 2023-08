Fili di colla | falsi allarmi | sopralluoghi | i trucchi dei ladri per svaligiarti casa

Case, ville e abitazioni lasciate incustodite per molti giorni a causa delle vacanze estive sono un invito a nozze per chi, invece, rimane in città a derubare le proprietà altrui: i ladri d'...... ie i sondini collegati ai loro piccoli corpi. Così mamma e papà hanno contattato Beatrice, ... Non c'èe parti che potrebbero staccarsi e il punto è molto stretto per evitare che l'...... tronchi in strada o in bilico suidella corrente, torrenti di acqua fangosa portata dalle precipitazioni in quota, coperture in lamiera strappati dalle case come vecchi adesivi senzae ...

Fili di colla, falsi allarmi, sopralluoghi con gli smartphone: i trucchi ... ilGiornale.it

Non si fanno mancare l'occasione di scovare case incustodite anche per settimane durante le ferie estive: ecco i metodi più utilizzati dai ladri per introdursi negli appartamenti ...Insospettabili in giacca e cravatta che fotografano le serrature. False chiamate al citofono per verificare la presenza in casa. Ma anche nastri adesivi trasparenti e filamenti sospetti inseriti tra l ...