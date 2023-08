Fiamme in un appartamento di Marcianise | una persona in ospedale

(Di giovedì 17 agosto 2023). Nella serata di ieri intorno alle ore 20.15 una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento diè intervenuta nel comune diin via Giulio Foglia allertati dai residenti della zona che vedevano uscire fumo eda unsito al secondo piano di un palazzo. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, una volta entrati nell’, si sono adoperati nello spegnimento dell’incendio che aveva interessato mobili, suppellettili, e arredi vari. Purtroppo unaè rimasta coinvolta nell’incendio e si è reso necessario l’intervento del 118 per le dovute cure del caso e per il successivo trasporto in

...e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta nel comune di Marcianise in via Giulio Foglia allertati dai residenti della zona che vedevano uscire fumo eda unsito ...... una squadra del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Giulio Foglia, su segnalazione dei residenti della zona che vedevano uscire fumo eda unsituato al ...Tomaso; il […] Cronaca Genova e provincia Sestri Levante, a fuoco undi uno ... Le, partite dalla cucina per cause da accertare si sono propagate agli altri vani dell'...

Lavatrice in fiamme a Segromigno; inagibile un appartamento NoiTV - La vostra televisione

Fumo e fuoco hanno allertato i vicini di casa. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza Caserta 17 Agosto 2023 Ieri sera, mercoledì, verso le ore 20:15 una squadra del Comando Provinciale dei Vigil ...Un incendio che ha fatto temere il peggio quello che si è generato in un appartamento al quinto piano di Villa Consani nella zona "alta" di Porto Ercole, nella tarda serata di Ferragosto. Le fiamme sa ...