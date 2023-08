Festival del Mediterraneo a Genoa | il programma 2023

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 agosto 2023) GENOVA – Make Music not War è il tema deldel, ina Genova dal 1° settembre al 21 ottobre. La rassegna, sotto la direzione artistica di Davide Ferrari, propone quest’anno un aggancio all’attualità e ai nostri tempi movimentati attraverso l’arte di musicisti giunti da tutto il mondo: un appello ad “usare” suono e musica come metafora perfetta ma anche come esperienza concreta per far cessare i conflitti, soprattutto quelli che infiammano, spesso inutilmente, la nostra vita quotidiana. Ildel, giunto alla 32° edizione, è organizzata dall’associazione Echo Art, con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Compagnia di San Paolo. Sarà “Elogio della caduta”, venerdì 1° settembre alle 21, ad aprire unche, ...