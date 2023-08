Ferragosto | rissa in spiaggia al Circeo | due feriti A Latina fermato un uomo ubriaco con un coltello

E' avvenuto nel giorno di, secondo quanto dice anche il sindaco Luisa Russo in un post su Facebook. In particolare, secondo quanto emerso, lasarebbe iniziata a causa di una frase ...Non sono stati i classici gavettoni dia surriscaldare gli animi in spiaggia tra due adulti e tre giovani, uno dei quali ...che nel giro di poco è sfociato in una vera e propria. Per ...di fuoco per i carabinieri della Compagnia di Riccione che, schierati sul territorio in ... Dei denunciati a piede libero, in aggiunta ai cinque che hanno scatenato unain spiaggia , ...

Rissa di Ferragosto a Milano: si affrontano a sprangate in strada, tre feriti MilanoToday.it

MINTURNO – Ma cosa è avvenuto realmente nella notte di Ferragosto a Scauri tra post tranquillizzanti (poi rimossi) del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e attacchi senza remore dei vertici consil ...A darsele di santa ragione ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Indagini in corso per identificare i responsabili e capire le ragioni ...