(Di giovedì 17 agosto 2023) MINTURNO – Ma cosa è avvenuto realmente nella notte ditra post tranquillizzanti (poi rimossi) del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e attacchi senza remore dei vertici consiliari di Fratelli d’Italia? E’ l’interrogativo che campeggia in un “day after” amplificato dai social con la divulgazione di notizie fortunatamente non veritiere (a cominciare L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pescara. Nel lungo ponte di, la Polizia di Stato ha intensificato al massimo le attività di controllo del territorio per prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa, legati allo spaccio di sostanze ...Finale dinel centro storico cittadino, teatro di un incidente seguito dalla fuga dell'automobilista all'arrivo della Locale. Il motivo, con ogni probabilità, è da ricercare nel fatto che ...Francavilla al Mare. Maxi rissa tra ragazzini nel pomeriggio di ieri sulla ciclopedonale di Francavilla al Mare. Una dir pocoper i tanti turisti e passanti testimoni del fatto.

Ferragosto movimentato a Scauri: rissa tra adolescenti finisce a bottigliate Temporeale Quotidiano

Pomeriggio di Ferragosto movimentato per un 35enne sorpreso dai militari con un bottino di quattro computer, 240 euro e una cassaforte: “Non è ...Il leader M5S ha trascorso il Ferragosto con la compagna Olivia: nell’hotel stanze da 600 a 1.400 euro. A Natale finì sotto attacco social per il lusso in montagna e rispose: «Non devo giustificarmi» ...