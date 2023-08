(Di giovedì 17 agosto 2023) Salvatore Ferraiuolo, di 54 anni, ritenuto indiziato dell’omicidio dell’ex compagnadi, è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato. Secondo quanto si apprende avrebbeil delitto. Sarà condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L’autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita verosimilmente domani. Il fermo È stato fermato e portato in caserma al’uomo sospettato di aver ucciso adi Sorento, laneldell’auto. L’uomo è stato individuato in una zona impervia, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con cui alcuni testimoni lo avevano visto ...

...l'accusa nei confronti dell'ex compagno della donna trovata morta accoltellata nel bagagliaio di un'auto oggi in un'area condominiale in via San Massimo adi Sorrento. Leggi anche...di Sorrento, in via San Massimo, il mattino del 17 agosto sono risuonate all'improvviso le ... La vittima diè stata identificata solo nelle ultime ore: Anna Scala, 56 anni , ...C'è molta amarezza tra i residenti didi Sorrento , dove giovedì mattina una donna è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno , che aveva denunciato per stalking. La vittima, Anna Scala , ...

Femminicidio Piano di Sorrento: ha confessato il killer di Anna Scala, la donna trovata morta nel bagagliaio Open

Il cadavere di una donna è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...Femminicidio a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, dove una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate. La vittima, Anna Scala, è stata aggredita mentre stava aprendo il portellone dell'auto.