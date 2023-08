Femminicidio nel napoletano | Anna uccisa alle spalle e gettata nel bagagliaio

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Risponde al nome diScala la donna ritrovata senza vita a Piano Sorrento in undi un’auto. Aveva 56 anni ed era originaria di Vico Equense. Dprime indagini, pare che la vittima aveva denunciato il suo ex per stalking. L’uomo attualmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.