Femminicidio a Piano di Sorrento | Ex compagno arrestato per l’atroce delitto

(Di giovedì 17 agosto 2023) Napoli - La vittima, originaria di Vico Equense, è stata brutalmente attaccata mentre si apprestava a prelevare la spesa dal bagagliaio della sua auto. L’assassino, identificato come l’exdella donna, un individuo già denunciato per stalking, l’ha colpita ripetutamente con un coltello. Il tragico episodio si è consumato in una zona residenziale popolare, a breve distanza dal centro cittadino. I carabinieri hanno rinvenuto l’arma dele sono riusciti a individuare il sospettato in una zona difficile da raggiungere della città, dove aveva nascosto il suo scooter per fuggire dalla scena dell’omicidio. Il corpo senza vita della vittima, con ferite da arma bianca sulla schiena, è stato trovato nel bagagliaio dell’auto. L’orribile scoperta è stata fatta dopo che un residente ha allertato il numero di emergenza 112, segnalando la presenza di ...