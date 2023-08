Femminicidio a Bolzano | Celine uccisa con 9 coltellate Il 28enne resta in carcere

(Di giovedì 17 agosto 2023) È statacon 9Frei, i colpi inferti le hanno lesionato l'arteria carotide di sinistra e l'arteria polmonare, ha appurato il medico legale incaricato dell'autopsia della giovane. Intanto, Omer Cim, ildi origine turca arto con l'accusa di aver ucciso l'ex compagna, trovata morta in casa dell'uomo domenica scorsa a Silandro, in Alto Adige, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza che ha convalidato il fermo davanti al gip Alvise Dalla Francesca Cappello. Il giudice ha disposto la custodia cautelare inper il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

vedi anche, nove coltellate per uccidere Celine Celine è stata uccisa con nove coltellate. La ventenne è morta 'per uno shock emorragico da lesione di arteria carotide di sinistra e arteria polmonare'. A confermarlo è l'autopsia svolta questa ...I carabinieri avevano informato la Procura disegnalando l'episodio come 'codice rosso'. Nei confronti dell'uomo erano stati formulati i capi di imputazione per percosse e minaccia aggravata. ...

Omer Cim, il 28enne unico indiziato dell'omicidio di Celine Frei Matzohl, si è rifiutato di testimoniare all'udienza di convalida dell'arresto che si è svolta stamattina nel carcere di via Dante a ...L’autopsia rileva 9 colpi di coltello – Convalidato il fermo – L’indiziato si è avvalso della facoltà di non rispondere ...