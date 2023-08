Felitto | concorso per l’assunzione di 4 operai | bando e requisiti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di, situato in provincia di Salerno (Campania), ha indetto unper. La selezione pubblica è finalizzata alla copertura di 4 posti di lavoro, profilo Operatore esperto – idraulico, manutentore ed esecutore di attività tecnico – gestionali, mediante contratto a tempo indeterminato e parziale. Per candidarsi c’è tempo fino al 23 agosto 2023. Di seguito diamo tutte le informazioni utili suirichiesti, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di partecipazione e ilda scaricare.Possono partecipare alperal Comune dii candidati in possesso dei seguenti: cittadinanza italiana (sono ...